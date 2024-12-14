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Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Около 500 ударов Израиля по Сирии

12:56 782

В ночь на 15 декабря, в течение 4-5 часов, израильские ВВС осуществили более 60 ударов по целям в Латакии, Тартусе, Хаме, Хомсе, Дераа, Ас-Суэйде, а также в окрестностях Дамаска, сообщают израильские СМИ со ссылкой на сирийские источники.

К северу от Дамаска были атакованы склады с оружием и боеприпасами. В Дараа также обстрелу подвергся склад оружия.

СМИ отмечают, что общее количество ударов израильской армии по целям в Сирии с момента падения режима Башара Асада достигло примерно 500, они затронули 13 сирийских провинций.

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