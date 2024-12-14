В России заявили, что сбили украинский истребитель
13:20 371
Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - утверждают в российском оборонном ведомстве.
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