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Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

В России заявили, что сбили украинский истребитель

13:20 371

Российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - утверждают в российском оборонном ведомстве.

 

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