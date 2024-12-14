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Турки выдворили иранскую армию
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Турки выдворили иранскую армию

Нетаньяху и Трамп созвонились

13:27 154

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

По его информации, беседа состоялась вечером 14 декабря. «В ходе разговора обсуждались, среди прочего, усилия по возвращению похищенных, а также региональные события в Сирии и Газе», - написал Гендельман в Telegram-канале.

Источник сообщил «ХаАрец», что разговор состоялся на фоне призывов Трампа достичь соглашения об освобождении заложников до его вступления в должность в январе.

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