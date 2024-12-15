USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»

заявления министра обороны Турции
13:50 2604

Турция не видит, чтобы Россия вывела все свои подразделения из Сирии, и сомневается, что это произойдет сейчас. Так заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Нет явных признаков того, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Они могут перебазировать некоторые корабли в Россию для обслуживания. Я не думаю, что они уйдут оттуда прямо сейчас. Они сделают все, что в их силах, чтобы остаться. Ранее российский чиновник сообщал, что они ведут переговоры на этот счет с новыми властями Сирии и сохранят присутствие», - приводит слова Гюлера телеканал TRT.

Турецкий министр также сказал, что «Россия собрала свои войска разной численности в различных точках Сирии, в Тартусе и Латакии». «Мы сказали, что можем оказать им необходимую поддержку в этом отношении. Но запросов на этот счет еще не было. После последних событий в регионе каждая страна имеет свои планы в этом регионе. Мы внимательно следим за всеми событиями в сфере обороны и безопасности и принимаем все необходимые меры предосторожности. Кроме того, утверждения о том, что бежавший из Сирии Башар Асад использовал наше воздушное пространство, не соответствуют действительности», - сказал Гюлер.

Глава Минобороны Турции также заявил, что «присутствие Турции в Сирии призвано предотвратить раздел сирийской территории и создание там коридора для террористов. Наша главная цель - защитить территориальную целостность и единство Сирии, завершить политический процесс мирным путем и очистить наши границы от террористических элементов».

Гюлер добавил, что вопросы пересмотра военного присутствия Турции в Сирии можно будет обсудить с новой администрацией, «когда появятся необходимые условия». По словам министра, Турция готова оказать поддержку новым властям Сирии в военном и оборонном плане, если они об этом попросят.

Кроме того, Яшар Гюлер заявил, что террористическая организация РКК/YPG в Сирии «рано или поздно будет ликвидирована». К этому стремятся и новые власти Сирии, и Турция. Анкара довела это до сведения США и ожидает пересмотра их позиции, указал он.

По словам Гюлера, «у Турции нет проблем с нашими курдскими братьями, проживающими в Ираке и Сирии. Наша проблема только с террористами».

Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки
Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 2932
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 2605
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 554
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 6835
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4155
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 1922
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 10378
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7932
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 3788
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 6004
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 6016

ЭТО ВАЖНО

Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки
Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 2932
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 2605
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 554
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 6835
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4155
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 1922
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 10378
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7932
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 3788
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 6004
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 6016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться