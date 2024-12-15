Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки
Члены экипажа севшего на мель танкера в Керченском проливе эвакуированы, один из них погиб, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.
Вслед за танкером «Волгонефть-212» затонул и второй танкер — «Волгонефть-239», сообщает Mash. Оба судна разломились пополам после удара мощных волн, что привело к их затоплению. На борту каждого танкера находились члены экипажа: 13 человек на «Волгонефти-212» и 14 — на «Волгонефти-239». Спасательные работы продолжаются, в них участвуют буксиры и вертолет Ми-8 МЧС России.
Танкер «Волгонефть-212», который перевозил 4300 тонн мазута, начал терпеть бедствие первым. Мощные волны пробили его корпус, и судно разломилось на две части. Спустя час аналогичное происшествие произошло с «Волгонефтью-239». В результате из резервуаров «Волгонефти-212» вытекло около 4000 тонн мазута, что привело к образованию огромного черного пятна на поверхности моря.
МЧС России подтвердило информацию о крушении судов с нефтепродуктами. Спасатели пытаются извлечь моряков из воды, несмотря на трудные условия и разрушенные корпуса судов. Оба танкера были построены более 50 лет назад.
* * * 15:15
Разлив топлива зафиксирован на месте происшествия с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.
В ведомстве уточнили, что принимаются меры к ликвидации розлива нефтепродуктов силами ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России. В воскресенье в Керченском проливе отмечается сильный ветер и шторм до 7 баллов.
Агентству в экстренных службах сообщили, что нескольких моряков не удается найти после повреждения танкеров. «По предварительным данным, до сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме», - сказал собеседник агентства. По его словам, остальные моряки либо подняты на борт проходящих мимо буксиров, либо остаются на поверхности воды.
В службах морского поиска и спасения сообщили Интерфаксу, что ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров. «В районе крушения на расстоянии порядка 7 км от берега сложные метеоусловия, сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено. Предварительно это одна из основных версий, это будет проверяться», - сказал собеседник агентства.
Также среди версий крушения будет рассмотрена избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров.
Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе. На борту обоих танкеров могло умещаться совокупно до 8 тыс. тонн нефтепродуктов.
* * * 14:05
Судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» терпят бедствие в Керченском проливе, сообщают российские СМИ.
По словам очевидцев, мощные волны пробили судна в нескольких километрах от берега. Вначале пострадал корабль «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута. Сообщается, что танкер разломился пополам, его обломки начали тонуть.
Через час волны повредили «Волгонефть-239». На борту каждого судна находится по 13 членов экипажа.
К «Волгонефти-212» был направлен буксир. Спасатели пытаются эвакуировать экипаж, находящийся на палубе уже более четырех часов. Судно стремительно тонет, есть риск экологической катастрофы из-за утечки мазута.