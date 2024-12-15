Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки

Члены экипажа севшего на мель танкера в Керченском проливе эвакуированы, один из них погиб, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

Вслед за танкером «Волгонефть-212» затонул и второй танкер — «Волгонефть-239», сообщает Mash. Оба судна разломились пополам после удара мощных волн, что привело к их затоплению. На борту каждого танкера находились члены экипажа: 13 человек на «Волгонефти-212» и 14 — на «Волгонефти-239». Спасательные работы продолжаются, в них участвуют буксиры и вертолет Ми-8 МЧС России.

Танкер «Волгонефть-212», который перевозил 4300 тонн мазута, начал терпеть бедствие первым. Мощные волны пробили его корпус, и судно разломилось на две части. Спустя час аналогичное происшествие произошло с «Волгонефтью-239». В результате из резервуаров «Волгонефти-212» вытекло около 4000 тонн мазута, что привело к образованию огромного черного пятна на поверхности моря.

МЧС России подтвердило информацию о крушении судов с нефтепродуктами. Спасатели пытаются извлечь моряков из воды, несмотря на трудные условия и разрушенные корпуса судов. Оба танкера были построены более 50 лет назад.