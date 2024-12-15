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Орбан хотел поговорить с Зеленским, но получил отказ

14:33 868

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Министр напомнил, что 11 декабря Орбан обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможность рождественского перемирия и большого обмена пленными между Россией и Украиной. После этого премьер хотел сделать такое же предложение Зеленскому. «Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины и главу Офиса президента Украины, попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», - рассказал Сийярто.

Глава венгерского МИД назвал решение Украины «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

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