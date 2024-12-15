USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Синоптики о погоде: ветрено, морозно

14:45 806

В понедельник, 16 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 5-9° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью и днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, снег. Местами туман. Ветер западный. Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, в высокогорье 17-22° мороза, днем 0-5° мороза.

Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки
Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 2938
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 2609
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 562
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 6842
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4155
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 1924
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 10383
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7933
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 3788
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 6005
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 6017

ЭТО ВАЖНО

Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки
Крушение российских кораблей: разлив топлива, пропали моряки добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 2938
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 2609
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 562
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 6842
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4155
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 1924
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 10383
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7933
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 3788
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 6005
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 6017
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться