Синоптики о погоде: ветрено, морозно

В понедельник, 16 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 5-9° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм рт.ст. до 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью и днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, снег. Местами туман. Ветер западный. Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, в высокогорье 17-22° мороза, днем 0-5° мороза.