Населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в Донецкой области Украины захвачены российскими военными.

По сообщению Минобороны России, Веселый Гай захватили силы Южной группировки российских войск. Пушкино перешло под контроль России в результате действий группировки войск «Центр».

В последние месяцы Минобороны РФ сообщило о взятии нескольких десятков населенных пунктов в Донецкой области Украины, в том числе вблизи Курахово и Покровска. Аналитики отмечали, что темпы продвижения российской армии осенью стали максимальными за все время боев.

Село Веселый Гай находится менее чем в 10 км к югу от города Курахово — крупного опорного пункта ВСУ, за который продолжаются бои. Поселок Пушкино расположен примерно в 15 км как от Курахово, так и от другого важного для снабжения ВСУ города — Покровска.