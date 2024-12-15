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Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего

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Накануне бойцы Службы безопасности Украины совместно с военными из оперативно-тактической группировки «Таврия», Силами специальных операций, Главного управления разведки Минобороны Украины и Силами беспилотных систем осуществили многоэтапную спецоперацию в Запорожской области, в результате которой уничтожили локомотив и 40 вагонов-цистерн. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что сначала контрразведчики СБУ взорвали пути во время движения российского поезда с цистернами вблизи села Алексеевка. Когда он остановился, военные 14-го полка СБС начали атаковать дронами, что привело к возгоранию части цистерн.

После этого воздушная разведка ГУР в координации с ОСУВ «Таврия» атаковали крайние вагоны ракетами HIMARS, чтобы россияне не смогли растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Кроме уничтожения локомотива и 40 вагонов-цистерн, на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

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