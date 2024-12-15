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Иран сыплет угрозами: Израиль «заплатит высокую цену» за Сирию

16:10 1006

Израилю придется «заплатить высокую цену» за вторжение в Сирию после свержения Башара Асада. Об этом заявил глава Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами.

«Сионисты заплатят высокую цену [за свое вторжение в Сирию]. Они будут похоронены на этой земле. Но на это нужно время», - приводит его слова телеканал SNN.

Салами утверждает, что, пока Иран присутствовал на территории Сирии, Тегеран никогда не стремился оккупировать или присоединить часть арабской республики, лишь пытался «помочь сохранить [сирийцам] национальное достоинство».

8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. Израильские ВВС продолжают наносить удары по военным объектам в Сирии.

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