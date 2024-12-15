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Россия запустила по Украине более 600 бомб и 100 ракет

16:20 1060

За неделю Россия атаковала Украину сотнями ракет, авиабомб и дронов. В частности, только ракет россияне выпустили 100 единиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только в течение этой недели Россия применила против Украины почти 630 управляемых авиационных бомб, около 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов», - рассказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину, и партнеров, которые понимают потребность в усилении ПВО для сохранения жизней украинцев.

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