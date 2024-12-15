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Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии

обновлено 17:59
17:59 614

Литва ввела санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и 16 представителей власти. Об этом пишет в соцсети Х глава МИД Литвы Кястутис Будрис, который занял должность министра несколько дней назад.

«Литва поддерживает народ Грузии и его европейскую мечту. По согласованию с Эстонией мы расширили список грузинских политиков, в отношении которых действуют санкции, добавив еще 17 человек, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе… Пришло время для совместных действий на уровне ЕС!» — пишет Будрис в соцсети Х.

* * * 16:27

Эстония ввела санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и еще 13 высокопоставленных чиновников и судей. Им запретили въезд в Эстонию. Об этом сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.

«Эстония ввела санкции против еще 14 представителей органов власти, включая премьер-министра Кобахидзе. Насилие, примененное грузинскими властями против демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать на происходящее в Грузии…» - заявил политик.

Ранее страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) ввели санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, главы и чиновников МВД Грузии.

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