Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии

Литва ввела санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и 16 представителей власти. Об этом пишет в соцсети Х глава МИД Литвы Кястутис Будрис, который занял должность министра несколько дней назад.

«Литва поддерживает народ Грузии и его европейскую мечту. По согласованию с Эстонией мы расширили список грузинских политиков, в отношении которых действуют санкции, добавив еще 17 человек, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе… Пришло время для совместных действий на уровне ЕС!» — пишет Будрис в соцсети Х.