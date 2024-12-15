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Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Обвал иранского риала

16:34 1382

Курс иранского риала снизился на 2% по отношению к американскому доллару, достигнув нового исторического минимума: 756 тыс. риалов за $1, передает «Коммерсант».

Иранская валюта начала активно дешеветь с ноября после победы на выборах в США Дональда Трампа, который обещает оказать на Иран «максимальное давление». В минувшую пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа предложили ему план по сдерживанию Ирана, предполагающий нанесение ударов по его ядерным объектам военно-воздушными силами Израиля. В рамках этого плана США должны передать Израилю «современное оружие», которое сможет вывести из строя иранские ядерные объекты.

Кроме того, в конце ноября Международное агентство ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) приняло резолюцию, в которой призвало Иран наладить с ним диалог по ядерной программе страны. В противном случае к Ирану могут применить новые международные санкции.

Подобные заявления в отношении Ирана усилила нервозность инвесторов на валютном рынке, что и привело к рекордному снижению курса иранской валюты. По данным Reuters, давление на курс риала оказывают и граждане страны — они скупают доллары и другую иностранную валюту, а также золото и криптовалюту, чтобы уберечь свои средства от инфляции, которая в нынешнем году в Иране превысила 30%.

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