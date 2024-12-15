В Чечне закроют «развращающие людей» салоны красоты

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в регионе необходимо закрыть салоны красоты, которые неподобающим образом рекламируют свои услуги.

По его мнению, нужно также прекратить работу салонов с нарушениями, после процедур в которых у клиентов возникают проблемы со здоровьем.

«В салонах делают уколы, потом возникают проблемы, и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — цитирует «Коммерсант» лидера Чечни.

Также глава Чечни рассказал, что в Грозном открылась первая аптека, где предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин. В ближайшее время в городе планируется открыть 15 таких же аптек.