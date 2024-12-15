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Лидер оппозиции: в Евросоюзе устали от Шольца

17:07 562

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц резко раскритиковал действующего главу правительства ФРГ Олафа Шольца, который повторно претендует на этот пост, выступая кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом информирует  Deutsche Welle.

Олаф Шольц и Фридрих Мерц в Бундестаге

«К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств уже не хотят встречаться с федеральным канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо с назидательностью объясняет устройство мира», - написал Мерц в выпуске своего подкаста MerzMail в воскресенье, 15 декабря. Европейскую политику нынешнего правительства ФРГ он назвал «полным провалом». Для подкрепления своего утверждения примером христианский демократ напомнил о состоявшемся на уходящей неделе визите президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу, где оба союзника по НАТО обсуждали политику в отношении Украины. «И снова он отсутствовал - немецкий федеральный канцлер», - написал Мерц.

Кроме того, нынешнее правительство Германии проявляет «демонстративное безразличие к европейской политике», утверждает Мерц. По его словам, такое отношение не только наносит ущерб самой Германии, но и становится все более тяжким бременем для европейской политики и отношений ФРГ с ее соседями по Евросоюзу.

В связи с этим кандидат в канцлеры от ХДС напомнил, что перед торжественным открытием отреставрированного собора Нотр-Дам в Париже Макрон встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским. «Немецкий канцлер тоже был приглашен, но, судя по всему, не нашел желания поехать в Париж», - написал Фридрих Мерц.

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