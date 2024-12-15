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Израиль закрывает посольство в европейской стране

17:15 989

Министр иностранных дел Гидеон Саар распорядился закрыть посольство Израиля в Ирландии.

В заявлении МИД Израиля, которое цитируют израильские СМИ, говорится: «Решение о закрытии посольства Израиля в Дублине было принято в свете радикально антиизраильской политики ирландского правительства».

В дипломатическом ведомстве Израиля напомнили, что посол Израиля в Дублине Дана Эрлих была отозвана после того, как Ирландия в одностороннем порядке признала палестинское государство. На прошлой неделе Ирландия объявила о присоединении к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН (ICJ), обвиняющему Израиль в «геноциде».

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