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Мир начал охоту за миллиардами клана Асада

17:34 711

Стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов. В настоящее время, после бегства Асада из Сирии, за средствами его семьи началась международная охота. Однако найти и заморозить их будет очень проблематично. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Они утверждают, что среди приобретенного за рубежом имущества Башара Асада встречаются такие позиции, как недвижимость в России, отели в Вене и частный самолет в Дубае.

Издание пишет, что Башар Асад совместно со своим покойным отцом Хафезом Асадом использовали родственников для скрытого размещения капитала за рубежом. По словам изучавшего ранее активы Асада бывшего чиновника Белого дома Эндрю Тейблера, за ними будет вестись настоящая «охота на международном уровне». «У них (имеется в виду семья Асада) всегда был план Б, и они хорошо подготовлены к ссылке», - добавил Тейблер.

Президентский дворец в Дамаске

По данным бывших американских чиновников, юристов и исследовательских организаций, которые изучали состояние «бывшего правящего клана», на которые ссылается WSJ, зарубежные активы удалось отследить у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери бывшего президента Анисы Махлуф и брата отца Асада Хафеза — Рифата.

Последний владел имуществом на сумму около €90 млн во Франции, однако в 2019 году парижский суд его конфисковал, постановив, что эти активы были получены в результате организованного отмывания похищенных государственных средств. По словам юриста, подававшего иск по этому делу, Уильяма Бурдона, предполагалось, что семья Махлуф будет зарабатывать деньги «от имени» Асада и финансировать его, когда это будет необходимо.

Изъятая мебель, принадлежавшая Рифату Асаду, была выставлена ​​на аукцион в Париже

Среди выявленных активов, которые приводит издание: счета Анисы и ее брата Мохаммеда Махлуфа в швейцарском банке Credt Suisse, доход от «нелегальных сетей» семьи Ахрас в Европе и Персидском заливе, недвижимость в Москве на сумму $22,3 млн у племянника Анисы Хафеза Махлуфа.

Больше всего активов удалось отследить у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа — Рами: недвижимость и частный самолет стоимостью $43 млн в Дубае; недвижимость в Румынии; 18 счетов в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах; отели и бар в Вене, которыми он больше не владеет; оператор мобильной связи Syriatel, частная авиакомпания Cham Wings, 50% акций Cham Holding, эксклюзивные контракты на работу на рынках беспошлинной торговли в Сирии — эти активы в основном утрачены в 2020 году.

Дворец Асадов в Дамаске, разграбленный после бегства Башара Асада

Как рассказал университетский друг и советник Башара Асада Айман Абдель Нур, после прихода к власти отца Асада Хафеза (с 1971 по 2000 был президентом Сирии) он назначил своего шурина Мохаммеда Махлуфа «ответственным за прибыльную в стране монополию на импорт табака». После смерти Хафеза в 2000-м пост занял Башар Асад, и Махлуф передал бизнес Рами. По данным Госдепартамента, последний стал «главным финансистом режима» с состоянием на общую сумму в $10 млрд. В 2008 году США ввели против Махлуфа санкции. Однако в 2020 году между Асадом и семьей Махлуф произошла «размолвка», в связи с чем Рами Махлуф был «публично отстранен». Конфликт, как пишет WSJ, был частично связан с тем, что сыновья Махлуфа рассказывали о роскошной жизни в соцсетях. Сейчас местоположение Рами Махлуфа неизвестно.

Кроме того, по информации Госдепа, после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году младший брат Башара Асада Махер командовал Четвертой бронетанковой дивизией Сирии, которая занималась контрабандой наркотика каптагон в другие страны Ближнего Востока. По оценке Обсерватории политических и экономических сетей, сирийской и арабской исследовательской организации, которая отслеживает торговлю каптагоном, в период с 2020 по 2022 год это приносило в среднем около $2,4 млрд ежегодно.

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