Президент Словакии считает: Украине придется пойти на уступки

Украине придется пойти на территориальные уступки для прекращения войны. Так считает президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом. Сегодня уже, наверное, никто в Европе из здравомыслящих людей не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», - сказал Пеллегрини в эфире STVR.

Президент Словакии добавил, что его мнение основано на информации о ситуации на фронте, которую он получает каждый день. Пеллегрини также призвал Украину и Россию как можно скорее начать переговоры о мире.