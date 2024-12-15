В России взорвали железную дорогу
18:41 1547
В России подорвали железнодорожное полотно к Ульяновскому моторному заводу. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«14 декабря 2024 года в Ульяновске… взрыв разрушил железнодорожное полотно…» - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что процесс ослабления объектов логистики, используемых Россией для ведения войны против Украины, продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!