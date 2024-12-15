В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим

В 18-й день протестов против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить вопрос переговоров о вступлении в ЕС в Тбилиси вновь проходят протестные шествия. Об этом пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что с площади Республики к парламенту Грузии направились представители вынужденно перемещенных лиц с отколовшихся от Грузии территорий. Перед началом шествия к проспекту Руставели протестующие исполнили государственный гимн Грузии. Они выкрикивали: «Грузия!», «Абхазия — это Грузия!», «Нет России!».

Также в Тбилиси против решения «Грузинской мечты» выступили представители искусства. Они прошлись от площади Марджанишвили к парламенту Грузии.

Участники акции призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, вернуть страну к европейскому внешнему курсу и освободить политзаключенных».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к прибывшим к ее резиденции — Дворцу Орбелиани — протестующим. Они встретили ее бурными аплодисментами, утверждали, что Зурабишвили — единственная легитимная глава государства. Они поблагодарили ее за то, что «президент делает для Грузии». Комментариев для СМИ Зурабишвили не сделала.