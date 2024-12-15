Большие планы Израиля по Голанам

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы израильского кабмина.

«Это решение укрепляет поселения Голанских высот, в том числе по вопросам: образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и программа организационного развития, которая поможет региональному совету Голанских высот в принятии новых жителей», — говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что для реализации плана будет выделено 40 млн шекелей. Инициатива направлена на удвоение населения Голанских высот.