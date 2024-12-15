Патриарх Кирилл призвал богатых делиться «даром» от Бога

«Человек, приобретая материальные ценности, <...> должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, и понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во всю, что называется, все тяжкие пускаться, а это испытание», — цитирует РБК патриарха.

По его словам, богатство не должно вредить нравственной и духовной жизни человека, оно должно, в том числе, служить спасению его души. «Для того чтобы было так, всегда нужно свое богатство разделять с другими, нужно видеть тех, кто нуждается», — призвал патриарх.

Глава РПЦ напомнил, что богатство можно в одночасье и потерять, и получить, поэтому человеку и в бедности, и в богатстве никогда нельзя забывать о Боге.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», — заявил патриарх, призвав обратить внимание на эти слова тем, у кого есть власть, у кого «голова начинает кружиться», когда они достигают высоких постов. Из-за этого возникает «самонаслаждение» и повышенная оценка собственной личности. С мыслью о том, сколько много у человека денег, как он смог обойти других, начинается «погибель», считает российский священнослужитель.