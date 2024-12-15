USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

В Москве назвали «колоссальной ошибкой» отказ Армении от ОДКБ

19:32 462

Приостановка Арменией членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – «колоссальная ошибка», Ереван всегда получал «колоссальную помощь» от Москвы и членов организации.

Такое мнение высказал в интервью ТАСС Николай Бордюжа, который занимал пост генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год.

Бордюжа назвал «суверенным» право Армении участвовать в Организации Договора о коллективной безопасности или выйти из нее. «Они определяют, какая система обеспечения безопасности будет в Армении, именно высшее политическое руководство. Если они считают, что им так будет более удобно проводить свою политику безопасности, значит, это их право. Я считаю, что это колоссальная ошибка, основанная, прежде всего, на абсолютно недостоверных данных», - считает Бордюжа.

«И когда высшее политическое руководство [Армении] говорит о том, что они не получали никакой помощи от России, что чуть ли не Россия там и готовила все эти перевороты, не было никакой помощи от ОДКБ, это абсолютно неправда», - заявил он.

Экс-генсек ОДКБ отметил, что на его глазах происходило обратное: «Когда и Вооруженные силы Армении, и силовые структуры всей Армении получали колоссальную помощь - организационную, научно-техническую помощь вооружением от Российской Федерации. Знаете, это просто данные закрыты, если посчитать, сколько Россия вложила в Вооруженные силы Армении и вообще в Армению, то, я думаю, это будет очень-очень серьезная сумма».

«И когда высшие руководители [Армении] говорят, что, кроме вреда, ничего не было со стороны России и государств ОДКБ, это абсолютно неправильно. Я считаю, что это или преднамеренные необъективные оценки, или оценки, которые основываются на незнании реальной ситуации», - сказал собеседник агентства.

В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
18:52 1153
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 11623
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии обновлено 17:59
17:59 1455
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска? о развитии ситуации; все еще актуально
01:28 6258
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута: есть погибший и пропавшие
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута: есть погибший и пропавшие добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 7566
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 5170
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 4445
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4612
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 2786
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 11971
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 8597

ЭТО ВАЖНО

В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
18:52 1153
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 11623
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии обновлено 17:59
17:59 1455
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска? о развитии ситуации; все еще актуально
01:28 6258
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута: есть погибший и пропавшие
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута: есть погибший и пропавшие добавлено видео; обновлено 15:53
15:53 7566
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 5170
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 4445
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4612
Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 2786
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 11971
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 8597
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться