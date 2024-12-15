В Москве назвали «колоссальной ошибкой» отказ Армении от ОДКБ

Бордюжа назвал «суверенным» право Армении участвовать в Организации Договора о коллективной безопасности или выйти из нее. «Они определяют, какая система обеспечения безопасности будет в Армении, именно высшее политическое руководство. Если они считают, что им так будет более удобно проводить свою политику безопасности, значит, это их право. Я считаю, что это колоссальная ошибка, основанная, прежде всего, на абсолютно недостоверных данных», - считает Бордюжа.

«И когда высшее политическое руководство [Армении] говорит о том, что они не получали никакой помощи от России, что чуть ли не Россия там и готовила все эти перевороты, не было никакой помощи от ОДКБ, это абсолютно неправда», - заявил он.

Экс-генсек ОДКБ отметил, что на его глазах происходило обратное: «Когда и Вооруженные силы Армении, и силовые структуры всей Армении получали колоссальную помощь - организационную, научно-техническую помощь вооружением от Российской Федерации. Знаете, это просто данные закрыты, если посчитать, сколько Россия вложила в Вооруженные силы Армении и вообще в Армению, то, я думаю, это будет очень-очень серьезная сумма».

«И когда высшие руководители [Армении] говорят, что, кроме вреда, ничего не было со стороны России и государств ОДКБ, это абсолютно неправильно. Я считаю, что это или преднамеренные необъективные оценки, или оценки, которые основываются на незнании реальной ситуации», - сказал собеседник агентства.