Франция возобновляет контакты с Сирией

МИД Франции направит в Дамаск 17 декабря дипломатическую миссию впервые за 12 лет, сообщил в воскресенье и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире канала France Inter.

По его словам, целью четырех дипломатов, направляемых в Сирию, будет «возвращение влияния» Франции в стране, «установление первоначальных контактов» с новыми властями и «оценка насущных потребностей населения» с гуманитарной точки зрения.

После бегства из страны Башара Асада президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал конец этого режима. «Наконец-то рухнуло варварское государство», - написал Макрон в соцсети.