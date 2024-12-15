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Турки выдворили иранскую армию
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Турки выдворили иранскую армию

Турция готовится к освобождению Ракки

обновлено; главное на этот час
Отдел информации
20:45 2382

Подразделения Сирийской национальной армии, которую поддерживает Турция, готовятся к операции по освобождению провинции Ракка, находящейся в настоящее время под контролем курдских отрядов YPG (сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), стало известно репортерской группе haqqin.az.

* *  * 20:14

Репортерская группа haqqin.az находится в залитом кровью центральном штабе террористической Рабочей партии Курдистана в сирийском Манбидже.

На видеокадрах повсюду разбросаны портреты лидера РПК Абдуллы Оджалана, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы, а также антитурецкие призывы.

Напомним, несколько дней назад Сирийская национальная армия (СНА) установила полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии. «СНА установила полный контроль над Манбиджем и очистила этот район от террористов», - отметили в военном ведомстве Турции, назвав этот шаг важным для устранения террористической угрозы с сопредельной территории.

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