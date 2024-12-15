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Турция не будет «тратить еще 60 лет» на решение вопроса Кипра

заявили у Эрдогана
20:20 1847

Турции и Греции необходимо укреплять связи посредством взаимопонимания, экономического сотрудничества и культурного обмена.

Об этом сказал в интервью греческой газете Ta Nea глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Фахреттин Алтун

Алтун призвал к взаимному уважению в отношении таких чувствительных вопросов, как Эгейское море и турецкое меньшинство в Греции.

«Греческой общественности было бы полезно понять, что Эгейское море - это не греческое озеро и что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе», — приводит Anadolu слова представителя Администрации президента Турции.

Алтун подчеркнул, что «турецкое меньшинство стремится к официальному признанию своих избранных религиозных лидеров и свободе выражения своей этнической идентичности без страха перед юридическими или административными последствиями, аналогичные свободам, которыми пользуется греческое меньшинство в Турции».

Говоря о кипрской проблеме, Алтун напомнил о неудачных многолетних переговорах под эгидой ООН о «двухзональной, двухобщинной федерации». «Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», - сказал он.

Алтун высоко оценил успех совместных кандидатур Турции и Греции на должности в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, назвав это событие свидетельством наличия потенциала для сотрудничества двух стран на международных площадках.

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