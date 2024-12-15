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Действующего и бывшего глав военной разведки Южной Кореи арестовали

20:57 403

Полиция Южной Кореи арестовала главу командования военной разведки Мун Сан Хо, передает «Ренхап».

Арестован и его предшественник на должности Но Сан Вон.

Мун Сан Хо

Действующего главу военной разведки подозревают в отправке военных к зданию Центризбиркома 3 декабря. Полиция считает, что он мог знать о планах президента ввести военное положение в Южной Корее. Приказ об отправке военных к зданию ЦИКа он отдал через две минуты после объявления военного положения.

Бывшего главу военной разведки арестовали по подозрению в подготовке плана по введению военного положения. Оппозиция Южной Кореи утверждает, что Но Сан Вон составлял текст соответствующего указа. Ему также приписывают близкие отношения с бывшим министром обороны страны Ким Ён Хёном, которого называют главным исполнителем плана по введению военного положения. Он был арестован 8 декабря.

Ранее правящая в Южной Корее партия «Гражданская сила» отвергла предложение лидера оппозиции создать совместный межпартийный совет вместе с правительством. Оппозиционная Демократическая партия предлагала сформировать его для обеспечения стабильности и управления страной после окончания срока полномочий президента.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение, которое запретило работу парламента и политических партий. Депутаты парламента, несмотря на запрет, проголосовали за отмену военного положения. 14 декабря они объявили импичмент главе государства.

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