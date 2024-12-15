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Российскому политологу Миграняну запретили въезд в Армению

21:15 561

Российскому политологу Андранику Миграняну запретили въезд на территорию Армении. Об этом сообщил Союз армян России (САР) в Telegram-канале.

«Андранику Миграняну, прилетевшему в Армению, «чтобы посетить могилы родителей», в ереванском аэропорту Звартноц заявили, что ему запрещен въезд на Родину в Армению», — говорится в сообщении.

Причины запрета не приводятся.

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