Премьер-лига: «Нефтчи» выиграл и поднялся на 7-е место

Сегодня состоялись еще два матча 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Во встрече команд, занимающих 4-е и 3-е места - «Зиря» и «Туран-Товузом» соответственно, была зафиксирована ничья 0:0. В результате команды остались на прежних позициях, товузцы сохранили отрыв в 4 очка.

А вот «Нефтчи» смог подняться на одну ступень благодаря домашней победе над «Кяпязом» - 2:1. Бакинцы опередили «Шамахы» и занимают теперь 7-е место.

Первый гол был забит на 4-й минуте после грубой ошибки защитника «Кяпяза» Вальдемара Алмейды, который отдал несуразный пас голкиперу Рожериу Сантосу. Тот, пытаясь выбить мяч, попал в ногу форварду «Нефтчи» Егору Богомольскому. От его ноги мяч залетел в ворота.

На 22-й минуте Филип Озобич сделал счет 2:0. Гянджинцам удалось отыграть один мяч. На 77-й минуте отличился Орхан Алиев.