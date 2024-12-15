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Премьер-лига: «Нефтчи» выиграл и поднялся на 7-е место

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
21:17 295

Сегодня состоялись еще два матча 17-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Во встрече команд, занимающих 4-е и 3-е места - «Зиря» и «Туран-Товузом» соответственно, была зафиксирована ничья 0:0. В результате команды остались на прежних позициях, товузцы сохранили отрыв в 4 очка.

А вот «Нефтчи» смог подняться на одну ступень благодаря домашней победе над «Кяпязом» - 2:1. Бакинцы опередили «Шамахы» и занимают теперь 7-е место.

Первый гол был забит на 4-й минуте после грубой ошибки защитника «Кяпяза» Вальдемара Алмейды, который отдал несуразный пас голкиперу Рожериу Сантосу. Тот, пытаясь выбить мяч, попал в ногу форварду «Нефтчи» Егору Богомольскому. От его ноги мяч залетел в ворота.

На 22-й минуте Филип Озобич сделал счет 2:0. Гянджинцам удалось отыграть один мяч. На 77-й минуте отличился Орхан Алиев.

В субботу были сыграны матчи «Шамахы» - «Сабаил» (0:0) и «Араз-Нахчыван» - «Сабах» (0:1). Завтра состоится игра «Карабах» - «Сумгаит».

«Араз-Нахчыван» пока лидирует, а «Сабах» вплотную приблизился к «Зиря».

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