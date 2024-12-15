«Гарри Трумэн» на Ближнем Востоке

Израильские СМИ пишут, что группа, состоящая из двух авианосцев и трех боевых кораблей, развернута в Средиземном море «для обеспечения стабильности и безопасности в регионе».

В составе группы флагманский авианосец USS Harry S. Truman, на борту которого девять авиаэскадрилий (около 90 самолетов, обычно из них две трети ударные). Это плавучая авиадивизия, так называемое «средство проекции силы».

Ракетный крейсер класса «Тикондерога» — USS Gettysburg. Основное вооружение — пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных. Учитывая отсутствие угрозы подводных лодок, число «Томагавков» можно увеличить до 32.

Destroyer Squadron 28 — эскадра боевых эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО). Обычно состоит из пяти многоцелевых эсминцев, способных вести противовоздушную войну с помощью Aegis и ракет класса «земля-воздух».

Еще два эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) класса «Арли Берк»: USS Stout и USS Jason Dunham. Каждый может нести от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО. По сути, это плавучие «батареи ПВО», прикрывающие авианосец. Но если воздушных угроз мало, эсминцы могут выполнять и ударные задачи.

Накануне командующий CENTCOM Майкл Курилла посетил Израиль и встретился с начальником Генштаба Герци Халеви. Согласно заявлению ЦАХАЛ, они провели совместную оценку ситуации по вопросам безопасности, с акцентом на северный фронт и Иран.