USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

«Гарри Трумэн» на Ближнем Востоке

21:30 247

Центральное командование армии США объявило о размещении авианосной группы «Гарри Трумэн» на Ближнем Востоке.

Израильские СМИ пишут, что группа, состоящая из двух авианосцев и трех боевых кораблей, развернута в Средиземном море «для обеспечения стабильности и безопасности в регионе».

В составе группы флагманский авианосец USS Harry S. Truman, на борту которого девять авиаэскадрилий (около 90 самолетов, обычно из них две трети ударные). Это плавучая авиадивизия, так называемое «средство проекции силы».

Ракетный крейсер класса «Тикондерога» — USS Gettysburg. Основное вооружение — пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных. Учитывая отсутствие угрозы подводных лодок, число «Томагавков» можно увеличить до 32.

Destroyer Squadron 28 — эскадра боевых эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО). Обычно состоит из пяти многоцелевых эсминцев, способных вести противовоздушную войну с помощью Aegis и ракет класса «земля-воздух».

Еще два эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) класса «Арли Берк»: USS Stout  и USS Jason Dunham. Каждый может нести от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО. По сути, это плавучие «батареи ПВО», прикрывающие авианосец. Но если воздушных угроз мало, эсминцы могут выполнять и ударные задачи.

Накануне командующий CENTCOM Майкл Курилла посетил Израиль и встретился с начальником Генштаба Герци Халеви. Согласно заявлению ЦАХАЛ, они провели совместную оценку ситуации по вопросам безопасности, с акцентом на северный фронт и Иран.

Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута добавлено видео; обновлено 21:07
21:07 9707
Мир начал охоту за миллиардами клана Асада
Мир начал охоту за миллиардами клана Асада
17:34 5089
Эйнулла Фатуллаев спустился в бункер террористической РКК
Эйнулла Фатуллаев спустился в бункер террористической РКК видео
02:00 7353
Турция не будет «тратить еще 60 лет» на решение вопроса Кипра
Турция не будет «тратить еще 60 лет» на решение вопроса Кипра заявили у Эрдогана
20:20 1858
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
18:52 2381
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 12811
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии обновлено 17:59
17:59 1858
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска? о развитии ситуации; все еще актуально
01:28 6621
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 5828
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 5410
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4775

ЭТО ВАЖНО

Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута
Крушение российских кораблей с тысячами тонн мазута добавлено видео; обновлено 21:07
21:07 9707
Мир начал охоту за миллиардами клана Асада
Мир начал охоту за миллиардами клана Асада
17:34 5089
Эйнулла Фатуллаев спустился в бункер террористической РКК
Эйнулла Фатуллаев спустился в бункер террористической РКК видео
02:00 7353
Турция не будет «тратить еще 60 лет» на решение вопроса Кипра
Турция не будет «тратить еще 60 лет» на решение вопроса Кипра заявили у Эрдогана
20:20 1858
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
В Тбилиси вновь протестные шествия. Зурабишвили вышла к протестующим
18:52 2381
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова
В Грозном снова взрывы: атакованы базы силовых структур. Ответ Кадырова добавлено новое видео; обновлено 14:55
14:55 12811
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии
Эстония и Литва вводят санкции против властей Грузии обновлено 17:59
17:59 1858
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?
Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска? о развитии ситуации; все еще актуально
01:28 6621
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована»
Россия «сделает все, чтобы остаться в Сирии». А РКК/YPG «будет ликвидирована» заявления министра обороны Турции
13:50 5828
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего
Операция украинских спецслужб: уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего видео
15:28 5410
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция; все еще актуально
01:15 4775
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться