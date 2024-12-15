Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии
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Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об эвакуации части персонала российских загранпредставительств в Дамаске.
В сообщении МИД РФ говорится, что 15 декабря в московский аэропорт «Чкаловский» специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске.
Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Беларуси и КНДР.
«Работа посольства России в Дамаске продолжается», - отметили на Смоленской площади.
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