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Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии

21:42 89

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило об эвакуации части персонала российских загранпредставительств в Дамаске.

В сообщении МИД РФ говорится, что 15 декабря в московский аэропорт «Чкаловский» специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске.

Были также эвакуированы сотрудники дипмиссий Беларуси и КНДР.

«Работа посольства России в Дамаске продолжается», - отметили на Смоленской площади.

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