Как в СССР: в России могут вернуть талоны на еду

В России могут вернуть талоны на еду. Эту идею поддержали в Госдуме.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предложение вернуть в России талоны на еду достаточно «здравое», так как нововведение могло бы помочь поддержать самые незащищенные слои населения.

Российский депутат считает, что талоны на еду дали бы возможность гарантировать нуждающимся минимум продуктов, которые им базово необходимы для жизни. «Такая инициатива имеет здравую основу», — передает слова Аксакова «МК».