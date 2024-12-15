Беларусь вывезла из Сирии всех дипломатов
Все белорусские дипломаты покинули Сирию, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
«С учетом сложившейся на месте обстановки дипломаты посольства Беларуси в Сирии вывезены в Минск. Посол Беларуси в Сирии Юрий Слука некоторое время будет в столице на консультациях, по итогам которых планируется провести углубленную оценку обстановки», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД Беларуси выразил признательность «всем российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие на родину» белорусских дипломатов.