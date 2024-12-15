Первые заявления президента Грузии

По его словам, это предложение для него стало неожиданностью, «и мне дали несколько дней, чтобы проанализировать, насколько я смогу справиться с этим бременем. В те дни были проведены консультации с членами политического совета, и их поддержка дала мне стимул согласиться».

Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в эксклюзивном интервью телеканалу «Имеди» заявил, что занять эту позицию ему предложили основатель партии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В команде посчитали, что я буду тем человеком, который вернет институт президента в конституционные рамки. Для меня это большая честь, еще раз благодарю господина Бидзину Иванишвили и всю команду за оказанную мне такую поддержку», – заявил Кавелашвили.

По словам избранного президента, в последние годы его выступления, возможно, казались обществу несколько грубыми, но все это было вызвано нынешней ситуацией и задачами, стоящими перед командой: «Почему я был радикальным и агрессивным в некоторых случаях? Все это служило интересам нашей страны и нашим национальным интересам. Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом».

Михаил Кавелашвили считает, что отказавшейся от своих ценностей и традиций Грузии нет смысла вступать в какие-либо организации: «Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины - какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?»

«Мы хотим стать членами Евросоюза такими, какие мы есть, мы не отказываемся [от интеграции]», - отметил он. При этом власти Грузии, по его словам, открыты к дискуссии по любым вопросам, но со стороны Запада нет ответного желания вести дискуссию, есть лишь критика.

Он также сказал, что действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили стоило уйти в отставку, если она не была согласна с политикой правительства.

Церемония инаугурации шестого президента Грузии состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили отказывается покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси). «Мы еще посмотрим, кто уйдет», – написала президент на своей личной странице в соцсети. Срок полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.