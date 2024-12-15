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Израилю не нужен конфликт с Сирией

так заявил Нетаньяху
23:12 426

Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией, будет определять политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».

С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Высказывания премьера распространил офис.

«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах», - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху напомнил, что «на протяжении десятилетий Сирия была активным врагом Израиля», «неоднократно нападала» и «позволяла другим атаковать со своей территории» еврейское государство, а также «позволяла Ирану вооружать «Хезболлу» через свою территорию». По его словам, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль «предпринял ряд интенсивных действий в последние дни».

Глава израильского кабмина отметил, что «совместно с министром обороны Исраэлем Кацем дал указание Армии обороны Израиля нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы». «Всего за несколько дней мы уничтожили потенциал, который режим Асада создавал десятилетиями, <...> чтобы гарантировать, что опасное оружие больше не будет направлено против нас с сирийской земли», - добавил премьер Израиля.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль «нанес удар по маршрутам переброски оружия «Хезболлы» из Сирии», так как «обязан предотвратить повторное вооружение «Хезболлы».

Он добавил, что Израиль продолжит действовать «столько, сколько потребуется, в любой зоне и в любое время», чтобы предотвратить попытки Ирана и движения «Хезболла» нанести вред еврейскому государству.

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