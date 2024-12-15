Беспомощная Америка: кто-то угрожает Вашингтону. Но кто?

Мистическая история с появлением десятков неопознанных дронов над восточными штатами Америки, о которой уже писал haqqin.az, продолжается и становится одной из главных тем в США. Первое массовое появление дронов было зарегистрировано 18 ноября над Нью-Джерси. Некоторые из этих НЛО кружили над военным исследовательским центром Picatinny Arsenal и – о ужас! – над гольф-клубом Дональда Трампа в местечке Бедминстер. А вскоре эскадрильи этих дронов пересекли границу с Нью-Йорком и 12 декабря появились над его районом Бронкс. В штате Мэриленд бывший губернатор Ларри Хоган заявил, что он лично видел десятки дронов над своей резиденцией в Дэвидсонвилле, это всего в 25 милях (40 километров) от Вашингтона.

Last night, beginning at around 9:45 pm, I personally witnessed (and videoed) what appeared to be dozens of large drones in the sky above my residence in Davidsonville, Maryland (25 miles from our nation’s capital). I observed the activity for approximately 45 minutes.



Like… pic.twitter.com/Ipx8ctLmhs — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) December 13, 2024

Представитель Белого дома Джон Кирби попытался успокоить не на шутку встревоженную публику. Он сказал, что эти «объекты» не представляют собой угрозы для людей или национальной безопасности страны. Кирби даже допустил, что многие из этих летательных аппаратов управляются людьми. «Что за ерунда! – таков был общий взрыв возмущения нации. – Что это – необъявленное воздушное шоу?» Американцы разгневаны тем, что власти не в состоянии предъявить им никаких разумных объяснений происходящего и рассказывают байки. Тревогу забил и губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Он говорит, что мистические дроны явно представляют собой опасность для людей, хоть и неизвестно какую. В конце недели он направил письмо президенту Джо Байдену с требованием разобраться. Но ни Байдену, ни готовящемуся к инаугурации Дональду Трампу сейчас не до дронов в небе Америки. Трамп сказал, что если нет возможности дать объяснение их происхождению, то надо сбить парочку и посмотреть, что получится. Конгрессмен Крис Смит согласен с избранным президентом. «Надо сбить хотя бы один из таких дронов, чтобы посмотреть его начинку, - говорит он. - Тогда будет понято, кто за всем этим стоит». Но военные возражают против этого – никто не знает, куда упадут обломки и насколько это может быть опасно.

ФБР, как и администрация Байдена, придерживается того мнения, что дроны управляются людьми. В конце концов, они не нарушают правила воздушного трафика – не приближаются к столице ближе, чем на 18 километров, не входят в зону контроля аэропортов, не облетают на низкой высоте военные базы. Но объяснения властей полны противоречий. Представитель властей Нью-Джерси Даун Фантазия сообщила, что эти дроны, «похоже, избегают попыток засечь их традиционными методами, такими как вертолеты или радио». Она единственная, кто предоставил некоторые данные о размерах этих НЛО и их перемещении. Выяснилось, что в диаметре они достигают 1.8 метра, но самое интересное, что все летят словно по команде. То есть так, как летают стаи птиц. Такое по силам пилотам? Главный вопрос между тем остается: откуда они взялись? Некоторые законодатели поспешили высказать свои соображения. Конгрессмен из Нью-Джерси Джефф Ван Дрю допустил, что дроны запускают с некоего иранского судна, которое курсирует у берегов Америки. Пентагон тут же поспешил его опровергнуть. «Это неправда, никакого такого судна рядом с нашими берегами нет», - сказали там. Другой законодатель – демократ из Иллинойса Раджа Кришнамурти - считает, что за всей этой мистерией может быть Китай. «Есть вероятность того, что они (китайцы) могут таким образом собирать разведывательную информацию», – сказал он.

Эти предположения в принципе не лишены резона. Как сообщает BBC, 11 декабря в Калифорнии был задержан 39-летний американец китайского происхождения, который летел на дроне и делал снимки космического центра Vandenberg, что находится недалеко от Санта-Барбары. Его арестовали перед тем, как он должен был сесть на борт самолета, вылетавшего в Китай. Китаец предстал перед судом в минувший четверг, но пока никакого обвинения ему не предъявлено. Но подозревают не только Китай. Как говорит упомянутый конгрессмен Смит, подобный запуск дронов могут позволить себе страны, которые производят эти «птички» - не только Китай, но и Россия, Северная Корея и Иран. Однако могут быть задействованы и внутренние враждебные правительству силы. Колумнист Washington Post Макс Бут пишет, что в США зарегистрированы 1,7 миллиона дронов, которые используются в коммерческих и развлекательных целях: «Не трудно представить, что какие-то из них могут быть использованы для шпионажа или диверсий».