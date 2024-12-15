Режим Асада вывез в Россию около двух тонн долларов и евро

В публикации говорится, что это было сделано несмотря на практически исчерпанные золотовалютные резервы Сирии. Согласно материалу, исследователи обнаружили, что самолеты с купюрами номиналом $100 и 500 евро, общим весом около двух тонн, приземлялись в московском аэропорту Внуково. Всего, по данным издания, с марта 2018 по сентябрь 2019 года был выполнен 21 авиарейс с наличностью из Сирии в Москву.

В материале говорится, что оппозиционеры и Запад обвиняли режим Асада в разграблении богатств Сирии для собственного обогащения и финансирования войны. Примерно тогда родственники Асада начали скупать роскошную недвижимость в Москве. В ее число входят не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-Сити».

9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Россия предоставила бежавшему из Сирии Башару Асаду убежище, и он находится в Москве с членами своей семьи. Reuters писало, что перед побегом Башар Асад убедил приближенных, что российская военная поддержка уже в пути, хотя это было не так, и тайно уехал в аэропорт, не предупредив даже родных.