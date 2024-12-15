Мир смотрит на трагедию Газы глазами ХАМАС

Аналитики из исследовательских групп Fifty Global, британского «Общества Генри Джексона» и Международного института социальных и правовых исследований, изучив огромный массив статей в СМИ – 1378 текстов, включая ведущие мировые издания, такие как CNN, BBC, The New York Times, ABC, The Guardian, The Washington Post, Reuters, The Associated Press, обнаружили, что 97% из них приводили общие цифры потерь в Газе, не выделяя числа погибших боевиков ХАМАС. 84% не уточняли, что среди жертв имеются боевики. В 20% случаев данные ХАМАС приводились без ссылки как «общепринятые данные». Только в 5% публикаций упоминались израильские данные о числе жертв в Газе. Лишь 2% оговаривались, что данные ХАМАС невозможно проверить, и 50% считали нужным об этом написать, когда речь шла об израильских источниках.

Британская The Telegraph опубликовала скандальные результаты исследования о числе жертв в секторе Газа и освещении конфликта мировыми СМИ. Выяснилось, что Министерство здравоохранения Газы, находясь в подчинении ХАМАС, отчаянно фальсифицировало цифры об убитых в пропагандистских целях.

Согласно данным Министерства здравоохранения Газы, с момента военного ответа Израиля на атаку 7 октября погибло более 44 тысяч человек. Данные израильских и американских военных и разведывательных источников говорят, что около 17 тысяч убитых – члены ХАМАС.

«Министерство здравоохранения, действуя под руководством ХАМАС, - говорится в докладе, - систематически раздувало число убитых, отказываясь различать мирные жертвы и боевиков, завышая число погибших женщин и детей, и даже включая в число убитых тех людей, которые умерли до начала конфликта».

В числе жертв обнаружилось около 5 тысяч человек, умерших естественной смертью или продолжающих лечение в больницах. Возраст большинства убитых боевиков от 15 до 45 лет, но в отчетах младшим нередко занижался возраст, чтобы они проходили как дети – невинные жертвы. Есть случаи, когда погибшие мужчины записывались под женскими именами, чтобы, опять же, отнести их к гражданским жертвам и вызвать соответствующие эмоции.

В отчетах не проводилось различение между погибшими от израильского огня и от неудачно запущенных хамасовских ракет, которые, в силу кустарного производства, взрывались при запуске или недалеко от места запуска.

Все это позволяло рисовать образ Израиля как инициатора «этнических чисток» и «геноцида», обвинять его армию в военных преступлениях.

Современные войны ведутся, по меньшей мере, в двух плоскостях: собственно военной и информационной. Военная составляющая в столкновении с проиранскими прокси осталась за Израилем с огромным преимуществом. Но информационную войну Израиль пока проигрывает, причем настолько же разгромно, как выигрывает на поле боя.