Мир смотрит на трагедию Газы глазами ХАМАС

Британская The Telegraph опубликовала скандальные результаты исследования о числе жертв в секторе Газа и освещении конфликта мировыми СМИ. Выяснилось, что Министерство здравоохранения Газы, находясь в подчинении ХАМАС, отчаянно фальсифицировало цифры об убитых в пропагандистских целях.

Аналитики из исследовательских групп Fifty Global, британского «Общества Генри Джексона» и Международного института социальных и правовых исследований, изучив огромный массив статей в СМИ – 1378 текстов, включая ведущие мировые издания, такие как CNN, BBC, The New York Times, ABC, The Guardian, The Washington Post, Reuters, The Associated Press, обнаружили, что 97% из них приводили общие цифры потерь в Газе, не выделяя числа погибших боевиков ХАМАС. 84% не уточняли, что среди жертв имеются боевики. В 20% случаев данные ХАМАС приводились без ссылки как «общепринятые данные». Только в 5% публикаций упоминались израильские данные о числе жертв в Газе. Лишь 2% оговаривались, что данные ХАМАС невозможно проверить, и 50% считали нужным об этом написать, когда речь шла об израильских источниках.