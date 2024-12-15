Первый полномасштабный бой ВСУ с северокорейцами

По словам журналиста, бой был тяжелым, северокорейцам удалось захватить часть украинских укреплений. По данным его источников, более 200 солдат противника отдельными отрядами пошли в атаку с нескольких направлений, используя местность с целью захвата одной из посадок возле села Малая Локня Суджанского района Курской области.

Накануне «впервые в истории» подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции армии Украины возле города Суджа, на территории России. Об этом в соцсети Facebook сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Более двухсот северокорейских солдат атаковали украинские позиции с нескольких направлений. Целью противника было захватить один из участков лесополосы. Российские войска обеспечивали мощную огневую поддержку, активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая наземные станции и вертолеты Ми-8ТПР. Несмотря на потери, штурмовые группы противника шли напролом, не останавливаясь даже под прицельным огнем и ударами огневых средств. Это напоминает тактику «живых волн», которую использовала северокорейская и китайская армия во время войны в Корее в 1950-53 годах. Бой был тяжелый. Врагу удалось добраться до украинских позиций благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась», - рассказал журналист.

Бутусов отметил, что северокорейцы захватили ряд окопов в одной из посадок, но в целом украинская оборона устояла, ВСУ провели несколько удачных контратак, чтобы восстановить положение.

Из его слов следует, что бои продолжаются: «Все время по врагу наносится огневое поражение».

«На видео, которое есть в распоряжении украинского командования, зафиксированы десятки трупов северокорейских солдат. Пока нет информации о том, удалось ли взять кого-то в плен», - сказал Бутусов.

По его словам, «захвачены документы убитых, надеемся, что мы в ближайшее время увидим все надлежащее фото и видео крупным планом. Судя по предварительным данным, атаку проводил целый батальон северокорейских войск, который имел высокий уровень боевой подготовки и слаженности».

Также Бутусов отметил, что 10 декабря, по данным российских источников, северокорейские войска впервые атаковали возле села Плехово на Курщине. 14 декабря произошел массированный штурм позиций ВСУ возле Малой Локни. «Очевидно, российское командование собирается в ближайшее время снова бросить свежее корейское пушечное мясо в атаку», - заявил журналист.

О бое с северокорейцами в Курской области также сообщали ГУР и украинские военные. Во время обращения 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное число солдат из КНДР, пока что в Курской области.