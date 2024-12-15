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ЮАР не пригласит Путина на саммит G20

00:45 367

Южно-Африканская Республика не пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге.

Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, слова которого приводит ТАСС.

Это связано с ордером на арест президента РФ, выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. ЮАР ратифицировала Римский статут, лежащий в основе работы МУС, и в случае визита российского лидера должна арестовать его. Аналогичные нормы действовали и во время 15-го саммита БРИКС, прошедшего в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

«Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решения МУС», - подчеркнул Магвенья.

Год назад Путин принял участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Очно российскую сторону представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

G20 - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. ЮАР 1 декабря на 12 месяцев переняла председательство в нем. Саммит, как ожидается, состоится 21-22 ноября 2025 года.

Международный уголовный суд еще в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В связи с депортацией украинских детей они подозреваются «в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине». Москва назвала решение МУС юридически ничтожным. Следственный комитет России (СКР), в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

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