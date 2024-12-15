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У Трампа заявили: «Мир хочет прекращения бойни в Украине»

01:10 163

Выделение многомиллиардной военной помощи Украине является плохой стратегией, заявил в интервью CBS News конгрессмен Майкл Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить своим советником по вопросам национальной безопасности.

«Президент Трамп сказал… в своем интервью для Time, если я не ошибаюсь, «пустой чек» - это не стратегия. Эта бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся…» - заявил Уолтц.

Под выражением «пустой чек» американцы обычно подразумевают неограниченное финансирование. Условно говоря, это когда получатель денег сам вписывает в «пустой чек» ту сумму, которую ему выделяют по этому чеку.

По мнению Уолтца, вместо того, чтобы выписывать Украине «пустой чек», предоставляя неограниченное финансирование, Вашингтон должен сосредоточиться на том, к какой цели он стремится, поддерживая Украину.

Уолтц выразил надежду, что «восстановить стабильность» и «остановить резню» смогут навсегда, «а не просто приостановить». Он также отметил, что будущая администрация США допускает в качестве первого шага по окончанию войны режим прекращения огня.

«Я надеюсь, что весь мир захочет увидеть определенное прекращение бойни, которая происходит на востоке Украины. Это война в стиле Первой мировой войны. Это мясорубка человеческих существ. Президент Трамп был очень обеспокоен бойней, которая продолжается. Мы должны прекратить бои. И, вы знаете, посмотрите, если это какой-то тип прекращения огня как первый шаг... Мы внимательно рассмотрим, что это означает», - заявил Уолтц.

Вместе с тем будущий советник Трампа подчеркнул, что до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США, подобные инициативы приходится согласовывать с администрацией Джо Байдена.

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