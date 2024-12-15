Хакан Фидан: Турция «не собирается заменять Иран в Сирии»

Турция хочет, чтобы в Сирии установилась демократическая гражданская власть, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы стремимся к [установлению] демократической гражданской власти в Сирии, - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Мы не хотим, чтобы новая власть в Сирии повторила действия Асада».

Хакан Фидан заверил, что Турция поможет новым властям в Сирии, добавив, что Анкара «не собирается заменять Иран в Сирии».

«Я не думаю, что Сирия станет ареной для споров, учитывая то, что Тегеран осведомлен о новой ситуации», - заявил глава турецкого МИД.

Фидан также сказал, что Турция выразила готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и новыми властями Сирии. Кроме того, сообщил министр, Анкара «на самом высоком уровне координирует действия по ситуации в Сирии с Саудовской Аравией».