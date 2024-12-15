Компания ONVOLT представила новые модели электромобилей IM Motors
Официальный импортер электромобилей ONVOLT представил новые модели бренда IM Motors — обновленный флагманский седан IM L7 и совершенно новый спортивный лифтбэк IM L6.
Марка IM Motors является совместным продуктом крупнейшего автомобильного концерна SAIC Motor, компании Alibaba Group и корпорации Zhangjiang Hi-Tech.
Как сообщил заместитель директора компании ONVOLT Назми Исмайлов, полностью электрический лифтбэк IM L6 с размерами 4931/1960/1474 представлен в четырех различных конфигурациях. В зависимости от комплектации мощность автомобиля составляет от 294 до 787 лошадиных сил, а максимальный пробег — от 650 до 850 километров. Цена варьируется от 65 790 до 82 790 манатов.
Флагманский седан IM L7 с размерами 5108/1960/1485 доступен в двух конфигурациях: мощностью 340 и 578 лошадиных сил с максимальным пробегом 625 и 708 километров соответственно. Цена составляет 82 790 и 89 590 манатов.
На автомобили предоставляется гарантия на 4 года, или 100 000 километров пробега, на батареи — 8 лет, или 200 000 километров.
Компания ONVOLT, обладающая большим опытом в профессиональной продаже и техническом обслуживании автомобилей, также является официальным импортером электромобилей Skywell в Азербайджане. Для представленных автомобилей компания располагает современным техническим центром, оснащенным профессиональным оборудованием, а также складом запасных частей.
Для получения дополнительной информации можете связаться по телефону +994 99 440 0007 или посетить офис компании по адресу: ул. Джейхуна Гаджибейли, 194.
Зайдя на страницу компании в Instagram, можно ознакомиться с новинками IM Motors.