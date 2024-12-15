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Новый лидер Сирии встретился со спецпосланником ООН

01:59 361

Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) накануне встретился со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Ахмед аш-Шараа отметил необходимость «сосредоточиться на единстве и восстановлении» страны, а также создать условия для возвращения беженцев, приводит телеканал «Аль-Джазира» заявление политуправления, подконтрольного новым властям Сирии.

Стороны, в частности, обсудили необходимость пересмотра принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Ахмед аш-Шараа отметил, что изменение политической ситуации в Сирии требует обновления документа в соответствии с новыми реалиями.

Резолюция 2254 Совета Безопасности ООН была принята 18 декабря 2015 года. Документ призывал к прекращению огня и политическому урегулированию в Сирии. В нем была представлена дорожная карта политического перехода в стране. Резолюция требовала незамедлительно прекратить любые атаки на гражданские цели. Она также призывала государства-члены поддержать усилия по достижению перемирия между враждующими сторонами.

10 декабря в Сирии сформировали состав переходного правительства, которое пообещало добиться стабильности и обеспечить населению доступ ко всем необходимым услугам.

13 декабря Еврокомиссия объявила о запуске программы для доставки экстренной медицинской помощи и предметов первой необходимости населению Сирии. Гуманитарные рейсы, в частности, доставят 50 тонн медицинских принадлежностей из запасов Евросоюза в Дубае в турецкий город Адана для распределения через границу.

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