218-сантиметровый гигант из Сербии среди лучших в чемпионате Азербайджана

По итогам тура «Сабах» и «Гянджа» продолжают лидировать в своих группах. «Сабах» одержал шестую победу в шести матчах. На этот раз подопечные Римаса Куртинайтиса обыграли «Серхедчи» - 67:64.

В чемпионате Азербайджана по баскетболу сыгран 6-й тур.

Продолжает уверенно выступать и «Нахчыван», идущий на 2-м месте. В отчетном туре команда Мурата Дикмена взяла верх над «Нефтчи» - 83:72. Еще в одном матче группы «А» «Абшерон» на своей площадке в Абшеронском Олимпийском спорткомплексе, расположенном в Хырдалане, обыграл НТД - 89:75.

В группе «B» лидирующая «Гянджа» в родном городе разгромила «Лянкяран» - 94:66. Гянджинцев продолжает преследовать команда «Орду», обыгравшая «Сумгаит» - 115:81. Еще в одном матче в этой группе «Шеки» в гостях обыграх «Губу» - 90:68.

Интересно, что в среднем за игру самым результативным баскетболистом чемпионата является игрок аутсайдера группы «B» - команды «Сумгаит» - Зион Янг. 24-летний уроженец Чикаго набирает в среднем по 28,7 очка за матч. При этом сумгаитцы проиграли пять матчей из шести.

Если в целом брать количество набранных очков, то тут лучший Джордан Форбс из «Гянджи». Американец забросил в кольцо соперников 134 очка.

По блок-шотам впереди всех латвиец Клавс Каварс, выступающий за «Сабах». Центровой ростом 208 сантиметров сделал уже 16 блок-шотов.

По количеству подборов уверенно лидирует Миленко Велькович из «Серхедчи». На счету серба, рост которого достигает 2 метров 18 сантиметров, 77 подборов.