После двух операций президент Бразилии обещает прожить 120 лет

«Президент выздоровел, он выписан из больницы и может вернуться домой уже сейчас», - приводит слова врача бразильский портал G1. Как отметили врачи, 79-летнему Луле да Силве следует воздержаться от физических нагрузок в ближайшие 15 дней, однако он уже может возвращаться к работе во главе бразильской администрации. При этом ему пока запрещено совершать зарубежные поездки.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы в Сан-Паулу после госпитализации 10 декабря и последовавших двух операций по предупреждению кровоизлияния в мозг.

В ходе пресс-конференции врачей появился сам глава Бразилии, который подчеркнул, что теперь спокоен за свое здоровье и готов исполнять полномочия без проблем. «Мне необходимо оставаться в покое около 60 дней, но я могу нормально работать», - сказал Лула да Силва.

«Я никогда не думал о смерти, но [в этот раз] испытал страх. Впредь я буду больше беспокоиться [о своем здоровье]», - отметил президент.

«Я спокоен, чувствую себя очень хорошо и буду продолжать просить жизни до тех пор, пока мне не исполнится 120 лет. Впереди у нас еще много работы...», - заявил с уверенностью президент Бразилии.

19 октября Лула да Силва получил травму, упав в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов. Президент не поехал на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября, он принял участие в формате видеоконференции. 9 декабря у него начались сильные головные боли. После осмотра врачом было принято решение провести МРТ, выявившее кровоизлияние в мозг. Главу государства оперировали 10 декабря в госпитале в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, Луле да Силве провели краниотомию. Это процедура, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. Краниотомию провели для дренирования гематомы, то есть очищения гематомной полости, после чего ее обычно оставляют частично открытой для оттока крови. Операция прошла успешно, однако 11 декабря стало известно, что Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру для предотвращения возможного повторного кровоизлияния в мозг, она также завершилась успешно.