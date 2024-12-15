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Турецкое преимущество станет и российским

взгляд из Москвы
Александр Караваев, автор haqqin.az
10:10 1283

Представители Армении и Турции обсудили на границе двух стран вопросы возобновления работы железнодорожного пограничного пункта. После открытия железнодорожных коммуникаций с Арменией Турция получит несомненное стратегическое преимущество, которое позволит ей расширить маршруты магистральных коммуникаций с каждой из стран Южного Кавказа.

Со слов Рубена Рубиняна, вице-спикера парламента Армении и спецпредставителя по вопросам нормализации турецко-армянских отношений, стало известно, что предметом обсуждений были вопросы технической оценки, необходимой для запуска железнодорожного пограничного пункта Ахурик (Армения) - Акьяка (Турция), более известного как железная дорога Карс (Турция) - Гюмри (Армения).

Представители Армении и Турции обсудили на границе двух стран вопросы возобновления работы железнодорожного погранпункта

Напомним, что в течение сорока лет, с 1953 по 1993 год, между советской Арменией и Турцией действовал железнодорожный пограничный переход Акьяка (регион турецкого Карса). Последний грузовой состав пересек турецко-армянскую границу 6 июля 1993 года, за несколько дней до того, как Турция полностью закрыла границу с Арменией. С тех пор ни один поезд турецко-армянскую границу не пересекал.

По мнению экспертов, нынешняя встреча делегаций Армении и Турции является не столько политическим шагом, сколько предпосылкой к техническим приготовлениям. Как известно, договоренности о запуске железнодорожного сообщения между Турцией и Арменией пока нет.

Сухопутная граница остается закрытой также и для транзита, поскольку не достигнуто соглашение об открытии автомобильной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Что, в свою очередь, логично вытекает из характера стратегического взаимодействия Анкары и Баку.

Сухопутная граница между Турцией и Арменией остается закрытой и для транзита, поскольку не достигнуто соглашение об открытии автомобильной границы

Тем не менее открытие коммуникаций с Арменией может значительно усилить геоэкономические позиции Анкары, которая получит отдельный железнодорожный выход на Грузию, Армению, Азербайджан, Иран и Россию. Понятно, что стратегически снятие барьеров на транспорте также откроет возможности для увеличения потока турецкого экспорта в Армению.

Отметим при этом, что турецкое преимущество отчасти будет и российским. Открытие железнодорожных коммуникаций на границе Турции и Армении прямым образом отразится на росте товарооборота в связке Армения-Россия. В результате использование армянского транзита утратит для российской экономики конъюнктурный характер и превратится в долгосрочный тренд. Отметим в этой связи, что только за первое полугодие 2024 года российско-армянский товарооборот уже превысил 8,4 миллиарда долларов, а по итогам 2024 года он ожидается в диапазоне 14-15 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2020 году товарооборот России и Армении составлял всего 2,3 миллиарда. В целом же, если включить в контекст экономическое взаимодействие России и Турции, Анкара на данный момент наращивает свои позиции в обширной полосе от Сирии до Армении.

Открытие железнодорожных коммуникаций на границе Турции и Армении прямым образом отразится на росте товарооборота в связке Армения-Россия

Россия же в свою очередь последовательно расширяет влияние в Центральной Азии и Иране вдоль Международного транспортного коридора «Север-Юг». При этом и Москва, и Анкара стремятся соблюдать в этих регионах партнерские экономические интересы, не вытесняя друг друга и не создавая дополнительных препятствий. Что четко прослеживается по заметно возросшему экономическому и военно-политическому влиянию на Южном Кавказе как Турции, так и России.

Характерно, что Москва вовсе не против расширения влияния Турции через Организацию тюркских государств (ОТГ), поскольку для России это более предпочтительный сценарий заполнения вакуума контактов в Центральной Азии, нежели расширение влияния в этом регионе стран Запада. На днях по итогам российско-узбекской межправительственной комиссии стало известно о совместной подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги. Ранее российские чиновники не озвучивали прямого интереса РФ к этому проекту, ссылаясь лишь на мнения отраслевых экспертов.

Москва не против расширения влияния Турции через Организацию тюркских государств, так как для России это более предпочтительный сценарий заполнения вакуума контактов в Центральной Азии

Таким образом, пока Турция занимается политическим обустройством магистральных коммуникаций на Южном Кавказе, Россия продолжает наращивать свои проекты, последовательно продвигаясь к Индийскому океану через Каспий и Иран, страны Центральной Азии и, как выясняется, теперь уже через Афганистан.

В этом политико-экономическом раскладе Азербайджан усиливает свои позиции, выступая не только политическим посредником между Москвой и Анкарой, но и коммуникационным центром соединения магистралей различного вида и направлений.

В результате Баку играет роль трансрегионального портала в равной мере как для Анкары в сторону Центральной Азии, так и для Москвы в сторону Ирана, Турции и портов Черного моря.

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