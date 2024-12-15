Израиль продолжает бить по Сирии: бомбы вызвали землетрясение
Ночью израильская армия нанесла ряд мощных ударов по складу с боеприпасами бывшей сирийской армии в Тартусе. Об этом пишут израильские СМИ.
Израильские военные самолеты, приблизившиеся со стороны Средиземного моря, нанесли удар по 107-й бригаде береговой обороны бывшей сирийской армии. На этом объекте размещались противокорабельные ракеты «Бастион» российского производства и советского производства «Яхонт».
Отмечается, что бомбы, сброшенные Израилем на сирийский город Тартус, вызвали землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера.