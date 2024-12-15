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Турки выдворили иранскую армию

Кыргызстан остался без премьера

10:08 612

Премьера Кыргызстана Акылбека Жапарова отправили в отставку. Причина такого решения не уточняется.

Указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства. Источник «Интерфакса» в администрации президента Кыргызстана отметил, что отставки Кабинета министров после ухода Жапарова не последует. По его словам, все министры сохранят свои посты.

Исполнять обязанности главы Кабмина и руководителя администрации президента временно будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, добавил собеседник агентства.

Акылбек Жапаров возглавлял правительство и руководил администрацией президента Кыргызстана с октября 2021 года.

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