Кыргызстан остался без премьера

Премьера Кыргызстана Акылбека Жапарова отправили в отставку. Причина такого решения не уточняется.

Указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства. Источник «Интерфакса» в администрации президента Кыргызстана отметил, что отставки Кабинета министров после ухода Жапарова не последует. По его словам, все министры сохранят свои посты.

Исполнять обязанности главы Кабмина и руководителя администрации президента временно будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, добавил собеседник агентства.

Акылбек Жапаров возглавлял правительство и руководил администрацией президента Кыргызстана с октября 2021 года.