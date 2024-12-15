Турция направит спасателей в военную тюрьму Сирии

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отправит в Сирию группу для проведения поисковой операции в военной тюрьме Сейдная.

По предварительным данным, на ее территории могут быть заблокированы люди. Прибытие спасателей ожидается сегодня. Об этом сообщил турецкий телеканал Tele1Tv.

Уточняется, что группа насчитывает 80 человек. Специалисты будут проводить поисковую операцию, применяя новейшие спасательные устройства, отметил телеканал.